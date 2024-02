Pais estão insatisfeitos com remanejamento de alunos para o Colégio Cleide

Muitos pais e responsáveis dos estudantes do ensino médio do Colégio Est. Profª Agalvira de Bittencourt Pinto, localizado no Jd. Industrial no bairro Capela Velha, estão insatisfeitos com o remanejamento dos alunos para o Colégio Est. Profª Cleide Leni Lopes Kurzawa, no bairro Thomaz Coelho.

Uma mãe explica que o Colégio Cleide fica longe de sua casa, e que não se sente segura enviando seu filho para uma instituição de ensino que é longe.

Além do Agalvira, muitos alunos do colégio Fazenda Velha e do colégio Lincoln S. Coimbra também foram remanejados para a escola Cleide.

O diretor Alessandro do colégio Agalvira, explica que a mudança aconteceu por causa do horário, que o objetivo é levar os alunos para o horário diurno. Ele também explica que uma audiência foi realizada, e uma turma do 1° ano do Ensino Médio foi aberta para o período noturno no Colégio Agalvira.

O Núcleo de Educação do Estado do Paraná explica que o Colégio Cleide está bem estruturado para receber todos os alunos remanejados das três escolas, e que no dia 17 de janeiro foi aberta uma nova turma e que os estudantes que realizaram a reserva estão sendo acionados. Também foi explicado que as matrículas começaram a ser efetuadas no dia 25 de janeiro.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1400