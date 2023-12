Pais parabenizam os professores da escolinha de futsal Affa Figa’s 

Os pais dos alunos da escolinha de futsal Affa Figa’s Araucária estão radiantes com as conquistas dos filhos nas competições que participaram este ano.

Segundo eles, as equipes foram campeãs e vices em várias categorias e esses excelentes resultados se devem ao esforço e ao trabalho dedicado dos professores Mazza, João, Vinicius e Victor.

Eles competiram na Liga Uesa e na Taça Curitiba e estão disputando a Super Liga Golden Kids. Na Uesa foram campeões na categoria sub14, 4º lugar na sub12, campeões no sub10 e vice-campeões no sub9. Na Taça Curitiba foram campeões no sub14, campeões no sub13, vice-campeões no sub12, vice-campeões no sub10 e campeões no sub8. A Golden ainda está em andamento, mas as equipes da Affa Figa’s têm grandes chances de conquistar vários títulos.

“Queremos parabenizar todos os atletas e os pais, torcedores apaixonados e, principalmente, os professores que ensinam nossos filhos com tanto amor e carinho”, afirmam os pais.

