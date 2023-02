Pais pedem mais ônibus na linha Planalto/Minas Gerais para atender estudantes

A mãe de um aluno do Colégio Estadual Prof. Maria da Graça, no bairro Costeira, procurou a redação do Jornal O Popular para registrar uma queixa com relação aos horários do transporte público. Segundo ela, as aulas começaram há duas semanas e ela estaria tendo problemas porque o ônibus que seu filho precisa pegar para voltar pra casa da escola passa no ponto tão lotado que mal dá pra entrar.

“Já temos que ficar meia hora esperando o ônibus Planalto/Minas Gerais, que passa às 17h30, e ele vem do Gralha Azul super lotado porque muitos alunos pegam no mesmo horário. O anterior passa às 17h02 e não dá tempo de as crianças pegarem porque a saída é às 17h05”, disse a mãe. Outra mãe disse que a Prefeitura teria comentado sobre a possibilidade de colocar mais ônibus nessa linha. “Na ida para a escola temos duas opções, mas na volta é sempre uma dificuldade. Muitos pais já reclamaram, mas nada foi feito até agora”, reforçou.

Segundo a Superintendência do Transporte Coletivo de Araucária, no horário citado pelos pais o ônibus tem circulado com uma lotação relativamente tranquila, atingindo a média de 40 a 50 passageiros simultâneos, sendo que a capacidade do veículo é para até 85.

Sobre a alteração de horários, a Superintendência explicou que não foi realizada anteriormente devido a grade das demais linhas. Nesse caso específico, por exemplo, para alterar um horário, seria necessário mudar pelo menos umas sete viagens programadas. Sendo assim, o órgão informou que, tecnicamente, serão mantidos os horários hoje existentes, já que a lotação máxima recomendada para esse tipo de ônibus é 85 passageiros simultâneos.

Foto: Marco Charneski.