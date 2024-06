Palace Restaurante terá jantar romântico em comemoração ao Dia dos Namorados nesta quarta (12)

Muitos casais estão há semanas planejando o que vão fazer no Dia dos Namorados, que será comemorado nesta quarta-feira, 12 de junho. Para dar uma mãozinha a esses apaixonados, o Palace Restaurante, localizado no Rihad Palace Hotel, está preparando um jantar romântico e inesquecível, que começará a ser servido a partir das 19h30.

O menu especial terá um custo de R$ 239,90 por casal, além disso, o restaurante também irá oferecer um ambiente decorado especialmente para os pombinhos, que contará com música ao vivo, ao som de piano, voz e violão.

A entrada será uma cesta de frios, torradas e patê de salaminho e frutas. O prato principal será um escalope de filé mignon com penne aos quatro queijos ou camarão cremoso. E como sobremesa o casal poderá saborear um delicioso tiramisù.

Para tornar a noite ainda mais especial, o Palace oferece uma excelente carta de vinhos, entre eles o Tinto Seco Putos por R$ 90,00; o Tinto Suave Bodega Vieja por R$ 69,00; o Branco Santa Carolina por R$ 69,00; e o Espumante Beau Ouro por R$ 97,00.

Serviço

As reservas são limitadas e devem ser efetuadas via WhatsApp pelo número (41) 99806-7305. O Palace Restaurante está localizado dentro do Rihad Palace Hotel, que fica na Avenida Dr. Victor do Amaral, 1660, no Centro de Araucária. Para outras informações, basta acessar o Instagram @palace.restaurante.