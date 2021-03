Palestra vai abordar o empoderamento e empreendedorismo feminino

Em suas palestras, Bárbara ensina como melhorar a autoestima das mulheres. Foto: divulgação

Há oito anos a empresária Bárbara Zidome busca dar voz às mulheres brasileiras através da troca de experiências. A cantora e atriz dedicou-se a um projeto musical intitulado “Toda Mulher”, reforçando o empoderamento e a luta pela igualdade de gênero. A partir do sucesso do álbum, Bárbara decidiu palestrar pelo Brasil, levando conhecimento e incentivando mulheres a se redescobrirem.

Diretamente de São Paulo para Araucária, a palestra #TodaMulherPoderosa, ministrada por Bárbara, se propõe a balançar o empreendedorismo feminino, valorizando a essência da mulher com histórias reais, exercícios motivacionais, networking entre microempresas e abordará ainda os 8 milagres vividos por ela, como forma de incentivar pessoas. O encontro também acontece em um momento oportuno, quando se comemora o mês da mulher.

O evento completou dois anos de existência e chega ao município por meio de uma parceria da empresária com a Revista EVE, de Araucária. O encontro acontecerá no dia 21 de março, na Aeciar. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas pelo telefone (41) 99733-3920. O evento será presencial, mas a organização garante que todas as medidas sanitárias de contenção ao coronavírus estão sendo tomadas, garantindo segurança para as participantes.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021