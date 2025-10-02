Neste final de semana, entre os dias 3, 4 e 5 de outubro, Araucária receberá o palhaço Tubinho, conhecido por participar dos programas ‘A Praça é Nossa’ e ‘Programa do Ratinho’, do SBT. O evento é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Araucária (SMCT).

O artista realizará três apresentações gratuitas em lugares diferentes da cidade, com seu próprio palco retrátil, som de alta potência, iluminação cênica profissional e cenográfica própria. Além do palhaço Tubinho, o público também poderá assistir apresentações de personagens infantis.

Confira os detalhes:

Sexta-feira, 03 de outubro, às 19h:

Jardim Iguatemi, próximo à Escola Municipal Egipciana. Um trecho da Rua João Túlio, entre as ruas João Gotfrid e Ana Dranka Druszcz, será bloqueado a partir das 13h no dia do evento, com a liberação acontecendo uma hora após o término do espetáculo.

Sábado, 04 de outubro, às 19h:

Jardim Tupy, no Campina da Barra, próximo da Escola Municipal Azurea. Um trecho na Rua das Dálias, entre as ruas Begônia e Malva, terá uma interrupção no tráfego, que acontecerá a partir das 13h, com liberação sendo uma hora após o fim do show.

Domingo, 05 de outubro, às 17h:

Capela Velha, próximo da Escola Municipal Ayrton Senna. O bloqueio do trânsito acontecerá a partir das 10h em um trecho da Rua Avestruz, entre a Rua Pedro Raphael Franceschi e a rotatória com a Rua Gavião, com liberação prevista para cerca de uma hora após o fim do espetáculo.