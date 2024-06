Palmonari lança pré-candidatura a prefeito

O empresário Eliceu Palmonari foi lançado oficialmente como o pré-candidato a prefeito do partido Por Mais Brasil (PMB) para as eleições municipais de 2024. A solenidade de apresentação de Palmonari aconteceu em evento realizado na noite desta terça-feira, 11 de junho, na sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR), no bairro Thomaz Coelho.

Além de filiados e simpatizantes da pré-candidatura, o evento promovido pelo PMB contou também com a presença do presidente estadual e do secretário estadual da legenda, Fabiano dos Santos e Geonísio Marinho, respectivamente.

A jornalista Cristina Graeml, que é a pré-candidata do PMB a prefeita de Curitiba agora em 2024, também compareceu ao evento e declarou seu apoio incondicional ao nome de Palmonari.

Falando aos presentes, Palmonari reforçou seu compromisso de fazer uma campanha focada na apresentação de propostas que possam melhorar a vida da população araucariense. Destacou ainda que está na política por acredita que é por meio dela que o poder público pode mudar a vida das pessoas. “Eu sou um empresário, que trabalha muito para manter seus negócios, mas chega um momento de nossa vida que precisamos dedicar um tempo também para melhorar a nossa cidade. E é por isso que aceitei esse desafio”, pontuou.

Além do lançamento da pré-candidatura de Palmonari, o evento serviu também para que os presentes conhecessem a chapa de pré-candidatos a vereador pela legenda. São eles: Patrick Barreto, Vigilante Marcelino, Pri Poetisa, Elio Muralha, Mineirinho da Portelinha, Ricardo Carvalho, Beto Wojcik, Patrick Rodrigues e Juliano do Nascimento.

Tanto o nome de Palmonari quanto o dos pré-candidatos a vereador ainda precisarão ser confirmados em convenção da legenda, a qual não tem data marcada para acontecer ainda.