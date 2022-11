Apesar de as temperaturas permanecerem já em clima de primavera, pancadas de chuva marcam presença no final de semana. Nesta quinta-feira (10), as temperaturas chegam a 27º com clima estável. A partir de sexta, a mínima é de 15º, máxima de 24º e pancadas de chuva em alguns momentos do dia. No sábado e domingo as máximas alcançam os 25º com chuvas e trovoadas.