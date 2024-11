Panterões e Novo Iguaçu são os finalistas da Segundona Municipal

A final do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024, organizado pela Liga Desportiva de Araucária, será no domingo (10/11), às 10h30, no Estádio Municipal Emílio Gunha (CSU).

Os times que estão na briga pelo troféu de campeão são o Panterões e o Novo Iguaçu, que derrotaram seus adversários na semifinal de domingo (27/10). O Panterões venceu o União Tupi por 2×1 e o Novo Iguaçu ganhou do Seleto por 1×0.

Os dois finalistas são protagonistas das melhores campanhas no campeonato, que iniciou no dia 22 de setembro. Os dois chegaram à grande final invictos, com cinco jogos e cinco vitórias cada um.

Edição n.º 1439.