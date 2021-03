Panterões Esporte Clube está sob nova direção

Compartilhe esta notícia:

Com o lema “Pra cima The Panters”, o time pretende fazer sua história no futebol. Foto: divulgação

Fundado em 1990, no Jardim Condor, o Panterões Esporte Clube está sob novo comando e com uma equipe de atletas totalmente reformulada, preparada para participar de competições importantes e fazer sua história no futebol municipal e estadual. O time começou a partir da criação de uma equipe feminina chamada As Panteras, que hoje não existe mais. Pouco tempo depois, os responsáveis pelo clube decidiram montar um time masculino de futebol amador. Então nasceu o Panterões, cujo fundador Jonas Ribeiro é o presidente desde então.

O início foi difícil. Apesar de todo o esforço dos antigos dirigentes em manter uma tradição, o time disputou apenas a Segunda Divisão de Amadores de Araucária (Segundona), mas sem êxito em sua tentativa. No ano de 2018, Marcos Antônio (Makito), assumiu a responsabilidade e carregou o time nas costas. Entre trancos e barrancos, conseguiu passar da fase de grupos da Segundona, porém foi eliminado logo na sequência. Em 2019, o time tentou novamente a Segunda Divisão, e dessa vez não passou nem da fase de grupos. Ainda assim, se manteve firme, e mal sabiam os dirigentes que a partir dessas dificuldades, iria acontecer uma verdadeira reviravolta no clube.

E foi então que a partir do ano de 2020, uma nova geração de jogadores passou a integrar o time, que ainda contava com alguns antigos jogadores. A equipe foi renovada, com atletas de alto nível, como os goleiros Hudson e Keve; os laterais-direitos Wendril e Xacal, laterais-esquerdos Dexter e Márcio, zagueiros Makito, Tião, Eroander; meios-campos Maikel, Nando, Brayan Bruno Leitão, Vinícius Pena; e os atacantes Claudinho, Nicolau, Kojake, Anderson, Cristiano, Josiel, Edy Matheus. No comando, está o técnico da equipe Rodrigo e seu auxiliar técnico Marcos.

De cara nova

Reformulado e com novos projetos em vista, o time agora busca ajuda de patrocinadores, além é claro, do apoio da torcida, que sempre acompanhou sua história de superação. O Panterões Esporte Clube também ganhou um novo escudo, e aguarda apenas a pandemia do coronavírus passar, para fazer sua estreia em competições. Enquanto isso, já participou de 25 amistosos em Araucária e região metropolitana de Curitiba, conquistando 17 vitórias, com cinco empates e apenas três derrotas, e já soma 97 gols marcados e 65 gols sofridos.

Serviço

Para patrocinar o time, os contatos são: (41) 99509-1688 Rodrigo) e (41) 99568-7890 (Marcos). Siga o Panterões no Instagram @Panterões.Esporte.Club e acompanhe todas as novidades da equipe.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1252 – 18/03/2021