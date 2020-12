Papai Noel Azul da Guarda Municipal, há 9 anos levando alegria para crianças de Araucária

Compartilhe esta notícia

Os kits foram entregues nas escolas para os pais dos alunos, com dia e horário agendados. Foto: divulgação

A prática da caridade e o amor ao próximo nos levam a mover o mundo para ajudar as pessoas que precisam. Essas pequenas ações fazem o dia de ambos melhores, tanto dos que recebem quanto dos que doam, seja a doação material ou sentimental. E pensando nisso, a Guarda Municipal de Araucária, em parceria com a Secretaria de Segurança e o grupo OCA, realizou pelo 5º ano consecutivo, o Papai Noel Azul. Mas o projeto iniciou bem antes desse período, com a primeira edição no ano de 2012. Com intuito de levar a magia do Natal as crianças de uma determinada região, um grupo formado pelos guardas municipais Edna, Evontuir, Prado, Matzenbacher e Nascimento, idealizaram a ação, em parceria com a Secretaria de Cultura. Pela inicistiva do grupo, foi possível proporcionar atividades como contação de histórias de Natal e apresentação de fantoches, além da entrega de doces, que aconteceu no salão de entrada da prefeitura.

O Papai Noel Azul foi retomado no Natal de 2016, pelos Guardas Municipais Sant’ana, Emerson e Couto, e permaneceu de forma ininterrupta nos anos seguintes. Este ano, por conta da pandemia do coronavírus, não foi possível a realização do evento, com disponibilização de atividades como piscina de bolinha, cama elástica e demais brincadeiras, além da distribuição de doces e lanches. Com muita cautela, a organização optou por não realizar a festa, mas decidiu enviar os presentes, contemplando pela primeira vez escolas localizadas na área rural do município.

As instituições atendidas foram a Escola Municipal Rui Barbosa, na localidade de Lagoa Suja, e a Escola Municipal Presidente Castelo Branco, no Capinzal, onde aproximadamente 300 crianças receberam presentes e doces. Foi elaborada uma logística pela direção das escolas, que agendaram as entregas aos pais dos alunos, com as devidas precauções sanitárias, evitando assim possíveis aglomerações. Segundo a GMA os brinquedos e doces foram doados por empresas e comércios da cidade. Este ano a arrecadação foi menor, até por conta da pandemia, mas ainda tinham presentes que ficaram guardados do ano passado, sendo possível atender as instituições.

A Guarda Municipal agradece a colaboração de todos os envolvidos, ao grupo OCA e a Secretaria de Segurança e demais secretarias que apoiaram o evento ao longo dos anos, e deseja um feliz Natal a todos os araucarienses.

