Para alegria da família, a cadelinha Bolinha foi encontrada

A dor de perder um animal de estimação pode parecer tolice para alguns, mas não para quem realmente cuida e ama seus bichinhos. A família da cadelinha Shih Tzu Bolinha, que mora no Jardim Califórnia, sabe muito bem o significado desse amor. Bolinha havia sumido na noite de quarta-feira (12/10), por um descuido da família, que esqueceu o portão da casa aberto. Imediatamente os donos começaram a procurar a cadelinha e espalhar a notícia entre amigos e vizinhos, sobre seu sumiço. Um dos vizinhos, inclusive, entrou em contato com o Jornal O Popular, que publicou o pedido de ajuda da família nas redes sociais. Em cerca de uma hora, a Bolinha foi localizada. E pasmem!! Ela estava bem longe de casa, havia “viajado” 39 km’s com uma família que estava cuidando dela.



“A Bolinha foi encontrada aqui perto de casa, mas a pessoa que a recolheu não podia ficar com ela, então chamou um parente do bairro Santa Felicidade, em Curitiba, que veio buscar a cachorrinha para cuidar. Tão logo o Jornal fez a postagem, a pessoa que encontrou nossa Shih Tzu viu e entrou em contato conosco. A emoção foi tanta que nem esperamos o dia seguinte, saímos de Araucária na noite de ontem (14) e fomos para Curitiba buscá-la. Foram 39km’s de pura ansiedade, misturada com alegria, que pareciam não acabar mais. Ficamos tão felizes que só temos a agradecer a todos que nos ajudaram a encontrá-la. A Bolinha está super bem e alegrando a nossa casa, como sempre fez”, disse Thiago.