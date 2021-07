Para ouvir é preciso silenciar

Durante a pandemia e agora que muitas pessoas têm aproveitado para passear um pouco (!!!), muitas palavras que estavam aquietadas passaram a ser usadas diariamente, seja nas conversas presenciais/virtuais, na mídia, em reuniões familiares e de trabalho. Cito algumas, como Empatia, Consternação, Comoção. Mas será que para pronunciá-las as pessoas buscaram seu significado?

Segundo o dicionário, Empatia é colocar-se no lugar do outro, mas será que consigo enxergar o que o outro realmente está sentindo para poder colocar-me em seu lugar?

Para entender o sentimento alheio, preciso olhar seus problemas com os seus olhos e não com os meus. É muito fácil, como dizia meu avô, gargantear a dor do outro e usá-la como desculpa para minha atitude mediana, ou como desculpa para eu não sair da minha área de conforto, sem mesmo entender o que o outro precisa de fato (ou estava sentindo de fato).

Citar os problemas que vejo aos quatro ventos para justificar minha incredulidade não é ter empatia. Ter empatia é algo muito maior. Não é fácil ser empático, porque deixar a dor do outro doer em mim, nem todos aceitam!

Vou a um exemplo que cai bem nesta época. Comovo-me com o frio de uma pessoa em situação de rua, mas não abro mão da minha coberta para esquentá-la. Vejo que muitas, muitíssimas pessoas estão passando fome ou desoladas porque não conseguem alimentar dignamente sua família, mas não consigo deixar um pouco do salário para levar comida aos que por ela clamam, e ainda reclamo que poderia ganhar um pouco mais neste período difícil da vida.

Palavrear empatia nos encontros com nossos iguais já é comum. Consternou-me ouvi-la de quem durante a pandemia pode continuar a vida, com salário, com saúde, ao lado da família, tendo internet, home office, pleiteando homeschooling, assistindo aula síncrona.

Aliás, o que é consternação mesmo?

Segundo o dicionário é provocar ou sentir excesso de tristeza, provocar ou sentir preocupação.

Assim, já explico que não quero Consternar quem fica tagarelando Empatia, ou usa a dor do outro como desculpa para não olhar para si.

Para estes desejo um verbo, sinônimo de Comover, Sensibilizar: olhe à sua volta, deixe de preocupar-se somente com você, tem vida – dor – tristeza – alegria e inteligência na vida alheia!!!

Texto: Equipe SMED

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021