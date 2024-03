Parada de manutenção na Repar pode provocar chamas altas saindo das chaminés

Em dezembro do ano passado a Petrobras iniciou os preparativos para a parada programada na Refinaria Presidente Getúlio Vargas – Repar Araucária, que começou no dia 19 de fevereiro deste ano, com a liberação dos primeiros equipamentos para manutenção. Segundo a companhia, as paradas programadas acontecem a cada dois anos. O objetivo desta vez é inspecionar e fazer a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem as plantas industriais de produção de coque e tratamento de diesel da refinaria, visando garantir que estes equipamentos operem nos próximos seis anos de forma ininterrupta, com qualidade, eficiência de produção e segurança.

Segundo a companhia, a Repar tem três blocos de parada realizados a cada seis anos, a última grande parada foi da unidade de destilação, em 2022. Já o bloco das unidades em que acontecem os serviços atualmente passaram por parada de manutenção seis anos atrás, ou seja, em 2018. Dessa vez a parada vai transcorrer nos meses de março e abril.

Todas as paradas costumam mobilizar um grande contingente de trabalhadores e dessa vez são esperados para atuar nos serviços cerca de 3.500 trabalhadores diretos – este número deve ser alcançado no pico das atividades de manutenção.

Chamas de fogo

Uma das preocupações da Petrobras é fazer com que a população fique atenta sobre a possibilidade de algumas intercorrências que são passíveis de ocorrer na refinaria durante os serviços de manutenção. A chama alta nas chaminés, por exemplo, que pode ser visualizada principalmente por quem passa pela Rodovia do Xisto, poderá ocorrer tanto no processo de liberação das unidades quanto na partida, ou seja, na retomada do funcionamento das unidades. A companhia explica que possui três chaminés, elas são equipamentos de segurança projetados para a queima controlada de gases, de maneira segura e ambientalmente adequada.

A companhia salientou que mantém os órgãos competentes informados e disponibiliza o SAC Petrobras (0800 728 9001 ou sac@petrobras.com.br) para dúvidas, sugestões, elogios ou reclamações.

Edição n.º 1405