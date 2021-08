Paraná recebe 108 mil vacinas contra a Covid-19 nesta quarta-feira

Foto: Américo Antonio/SESA

O Paraná vai receber 108.810 vacinas contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 11 de agosto. A primeira parte (50.310 da Pfizer/BioNTech) chega no voo LA-4721 no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 19h10. A segunda, com 58.500 da parceria AstraZeneca/Fiocruz, tem pouso confirmado às 20h05 (AD-4078).

Os imunizantes da Pfizer/BioNTech são destinados integralmente para a primeira dose (D1) da população em geral acima de 18 anos. As AstraZeneca/Fiocruz são para segunda dose (D2). As vacinas fazem parte do lote anunciado pelo governo federal nesta terça-feira (9).

Conforme protocolo da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as vacinas serão enviadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde permanecerão armazenadas até que seja definida a distribuição dos imunizantes. A Secretaria aguarda a divulgação do Informe Técnico do Ministério da Saúde referente a essa remessa.

Nesta terça-feira (10), mais de 200 mil vacinas contra a doença foram enviadas para as 22 Regionais de Saúde do Estado. Os imunizantes são, em sua maioria, primeiras doses, além de um pequeno quantitativo para a segunda aplicação.

Até agora, o Paraná já aplicou 8.760.359 vacinas, sendo 6.222.641 primeiras doses e 2.537.718 segundas doses ou doses únicas. Em 10 dias de agosto, 678.724 doses foram aplicadas no Estado, média de 67.872 por dia.

Texto: Agência de Notícias do Paraná