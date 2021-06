Paraná receberá mais 361.490 vacinas contra a Covid-19; parte chega nesta quarta

Foto: Américo Antonio/SESA

O Ministério da Saúde confirmou na manhã desta quarta-feira, 30 de junho, que o Paraná receberá 361.490 doses contra a Covid-19 nesta semana. São 277.250 do imunizante Covishield, da parceria Fiocruz/AstraZeneca, e 84.240 da Comirnaty, da Pfizer/BioNtech.

O voo AD 4078, com as doses da AstraZeneca, pousará no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, ainda nesta quarta, às 20h10. O lote é parte de uma distribuição de 3,9 milhões de doses da fabricante para todo o País. A remessa foi entregue pela Fiocruz ao governo federal na semana passada.

As vacinas da Pfizer chegarão na quinta-feira (1º), às 8h25. Elas são parte de um lote de 1,1 milhão de doses para todo o Brasil.

Seguindo a logística habitual, as doses serão encaminhadas ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde serão separadas e organizadas antes do envio para as 22 Regionais do Estado.

As novas vacinas darão continuidade à vacinação do público em geral e dos grupos prioritários no Paraná, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da. Vacinação contra a Covid-19 (PNO). A expectativa do Estado é de encerrar a vacinação de primeira dose no final de setembro, de acordo com calendário divulgado pela Secretaria de Saúde.

VACINÔMETRO

Segundo o Vacinômetro, 4.287.538 paranaenses foram imunizados com as primeiras doses, 1.322.070 já receberam as duas doses e 25.634 a dose única da Janssen. Foram aplicadas 5.633.318 vacinas no Paraná, o sexto estado que mais vacinou em números absolutos.

Texto: Agência de Notícias do Paraná