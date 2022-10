Paraná receberá nesta quarta mais 237 mil vacinas da AstraZeneca

Foto Gilson Abreu/AEN

O Ministério da Saúde vai enviar ao Paraná mais 237 mil vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz nesta quarta-feira, 9 de junho. O voo AD 4078 deve chegar ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 20h10.

Segundo a recomendação do governo federal, as vacinas serão destinadas à primeira dose de pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores da educação do ensino básico, forças de segurança e salvamento e forças armadas e ajuste de povos e comunidades ribeirinhas.

“Precisamos avançar na vacinação em todo o Estado e essas novas doses irão auxiliar neste processo. Pedimos aos municípios que cumpram com as orientações de direcionamento das doses para os grupos prioritários e reforcem as ações de ampliação da vacinação, de domingo a domingo”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Elas se somam ao lote de 145 mil vacinas da Pfizer que chegou nesta segunda-feira (7). A distribuição das duas remessas, que totalizam 382 mil vacinas, deve ocorrer ainda nesta semana com apoio das aeronaves do Governo do Estado.

VACINÔMETRO

Segundo os dados nacionais, o Paraná já aplicou 4.107.914 doses de vacina contra a Covid-19 até a manhã desta quarta-feira (9): 2.867.883 pessoas tomaram a primeira dose e 1.240.031 completaram o esquema vacinal com as duas aplicações.

O Estado recebeu, até agora, 5.837.960 doses de imunizantes contra a doença, sendo 2.927.200 da vacina AstraZeneca, 2.550.400 da CoronaVac e 360.360 da Pfizer.

Texto: Agência de Notícias do Paraná