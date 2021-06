Paraná receberá nesta semana mais 451,7 mil vacinas da AstraZeneca

Foto: ARI DIAS/AEN

O Paraná receberá nesta semana mais uma remessa de vacinas contra o coronavírus. São 451.750 doses, que integram o 26º lote do Ministério da Saúde. As vacinas são da parceria entre AstraZeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo a pauta de distribuição, todas as doses são destinadas à conclusão do ciclo de imunização de grupos prioritários. São 404.242 doses para as pessoas de 60 a 64 anos (o equivalente a 71% do total) e 2.277 doses para trabalhadores das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas (6% do grupo). As demais doses vão para reserva técnica.

Esse lote será encaminhado por via terrestre diretamente para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). Lá, as vacinas serão conferidas, separadas e armazenadas até a distribuição para os 399 municípios, que deve acontecer nos próximos dias.

“As novas doses nos ajudam a manter um fluxo contínuo de aplicação nos municípios, completando a imunização dos que já iniciaram o ciclo nos últimos meses. É muito importante conferir a data correta para garantir a melhor taxa de imunização possível”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

“Neste final de semana comemoramos a importante marca de 5 milhões de imunizantes aplicados. Queremos continuar fazendo a vacina chegar no braço dos paranaenses na maior velocidade possível”, reforçou.

VACINÔMETRO

Até a manhã desta segunda-feira (21), o Paraná administrou 5.023.549 doses, sendo 3.740.093 primeiras doses (74,5% do total) e 1.283.456 segundas doses (25,5%). Os dados são do Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Das vacinas aplicadas, 49,1% foram vacinas da AstraZeneca, 45,7% da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac) e 5,3% da Pfizer/BioNTech.

Em números absolutos, as cidades que mais vacinaram são Curitiba (889.741 doses), Maringá (287.645 doses), Londrina (267.637 doses), Cascavel (148.178 doses) e São José dos Pinhais (141.024 doses).

Texto: Agência de Notícias do Paraná