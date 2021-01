Paraná soma 416.434 casos de infecções e 7.938 óbitos por Covid-19

Compartilhe esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado, 2 de janeiro, o registro de 1.282 novos casos confirmados e oito mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 416.434 casos de pessoas infectadas e 7.938 mortes em decorrência da pandemia.

Os casos divulgados neste sábado são de janeiro deste ano (1.074) e de março (1), abril (1), maio (1), setembro (1), outubro (1), novembro (2) e dezembro (201) do ano passado.

INTERNADOS

No momento, 1.526 pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internadas. São 1.180 pacientes em leitos SUS (608 em UTI e 572 em leitos clínicos/enfermaria) e 346 em leitos da rede particular (137 em UTI e 209 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.049 pacientes internados, 392 em leitos UTI e 657 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 8 pacientes infectados pela Covid-19. São 4 mulheres e 4 homens, com idades que variam de 38 a 83 anos. Os óbitos ocorreram entre 21 de dezembro a 01 de janeiro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Foz do Iguaçu (3), Alvorada do Sul, Arapongas, Campo Largo, Colombo e Pinhais.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento registra 3.181 casos de residentes de fora, 63 pessoas foram a óbito.

Texto: Agência de Notícias do Paraná