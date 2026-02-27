Os times das categorias de base do SAF Araucária fizeram sua estreia nos campeonatos paranaenses no sábado, 21 de fevereiro, contra as equipes do Sãojoseense: o sub-17 venceu por 2X1 e o sub-15 foi derrotado por 4X1.  

Na partida do sub-17 o Araucária foi quem abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, com o gol de Doma (Gabriel Vaticola). O Saãojoseense até tentou, mas não conseguiu buscar o empate na primeira fase da partida.

Aos 5 minutos do segundo tempo o Araucária balançou a rede novamente, dessa vez com o chute de Baldo (Luiz Henrique). Aos 24 minutos David, do Sãojoseense, marcou o primeiro e diminuiu a diferença no placar, no entanto, o jogo acabou com a vantagem do Araucária por 2X1.

O sub-15 não teve a mesma sorte e sofreu a derrota para o Sãojoseense. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o adversário abriu o placar com o gol de Lucas Baracal, terminando a primeira etapa do jogo com o placar de 1X0.

Aos 18 minutos do segundo tempo, Nicolas Braz marcou o segundo do Sãojoseense. O Araucária foi pra cima e conseguiu diminuir a diferença, marcando seu primeiro gol aos 31 minutos, com o jogador Taborda. Dali em diante, o adversário se agigantou e marcou mais dois gols numa sequência: aos 34 e 36 minutos, fechando o placar em 4X1.

Os times do SAF Araucária jogam no próximo sábado (28) pela segunda rodada dos campeonatos paranaenses sub-15 e sub-17, contra as equipes do Foz do Iguaçu. Os jogos acontecem no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva: sub-15 às 8h45 e sub-17 às 10h45.