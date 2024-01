Parathynaicos Fut7 busca patrocínio para participar de campeonatos

O time araucariense Parathynaicos Fut7 ainda trava uma briga intensa contra um grande adversário: a falta de patrocínio.

O clube depende desse incentivo para continuar participando de campeonatos, já que o último que disputou foi em dezembro do ano passado.

Fundado em 2020 por um grupo de amigos, o Paranathynaicos vem brigando para garantir seu espaço no futebol society. Possui alguns títulos importantes conquistados em campeonatos, mas quer aumentar sua galeria, só que não tem condições financeiras para se manter. “Precisamos de patrocinadores porque somos um time disposto a lutar em quadra, mostrar que temos talento e podemos muito bem-estar entre as melhores equipes de fut7 da região”, comentou o presidente do time, Jeferson Willian Moreto.

Interessados em patrocinar o time do Paranathynaicos poderão entrar em contato pelo fone (41) 99861-6971. Siga o clube nas redes sociais @paranathynaicosf.7