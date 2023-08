Paratletas araucarienses fazem dobradinha na 1ª etapa do Regional Sul de Vôlei Paraolímpico

Os paratletas araucariense Alex Witkovski e Ed Casagranda fizeram uma dobradinha na primeira etapa do Campeonato Regional Sul de Vôlei Paraolímpico, realizado no último final de semana, em Paranaguá.

O time de Alex, Círculo Militar, foi campeão da competição, e o time de Ed, IPP Curitiba, foi o vice.

“Nesse último mês minha equipe se dedicou muito nos treinos, visando o título nesta etapa do Regional. Há muito tempo a gente vinha batendo na trave e nesse campeonato nosso jogo encaixou e conseguimos vencer o IPP na final. Eu como capitão da equipe estou muito orgulhoso com o desempenho de cada um, todos jogaram super bem. Apesar do título, ainda precisamos melhorar alguns detalhes para a próxima etapa”, comentou Alex.

Time de Ed Casagranda perdeu apenas o jogo da final.

O Círculo Militar venceu os jogos contra o AVPL de Paranaguá por 3X0, o Apesblu de Blumenau por 3X0, o Assama de Maringá por 3X1 e o IPP Curitiba por 3X1. “Além desses excelentes resultados, eu ainda fui eleito mais uma vez como o melhor atacante da competição”, comemorou Alex.

Já a equipe do IPP venceu o AVPL por 3X1, o Assama por 3X1, o Apesblu por 3X0 e perdeu para o Círculo Militar por 3X1. “Fizemos um bom campeonato, mas infelizmente não conseguimos levar o título. Vamos treinar mais para corrigir os erros e vencer na próxima etapa”, declarou Ed.

