Parceria FC supera o Projeto Vencer e é o campeão da 2ª Copa Verão

Estreante em uma competição de futebol de campo, o time do Parceria FC foi o grande campeão da 2ª Copa Verão. A decisão do título aconteceu no domingo (23/02), no Estádio Sebastião Calado. A equipe ganhou do Projeto Vencer por 1 X 0, em um jogo de testar os nervos.

O Grêmio foi o terceiro colocado, após vencer o time do Malucos nos pênaltis. No tempo regulamentar, a partida acabou em 0 X 0, porém na cobrança das penalidades, a equipe gremista venceu por 5 X 4.

O artilheiro da competição foi o jogador Mateus Sousa e o troféu de goleiro menos vazado ficou com Anderson Silva, ambos pertencem a equipe vice-campeã.

FOCO NO TÍTULO

O Parceria FC iniciou a competição com alguns tropeços e não teve uma das melhores campanhas. Dos cinco jogos que disputou na primeira fase, venceu três e perdeu dois. Porém, a equipe estava tão focada no seu objetivo, fez ajustes aqui e ali, e com isso o time foi se entrosando mais a cada jogo, até se classificar em primeiro lugar na chave.

