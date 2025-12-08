Parnaplast é reconhecida pela busca incessante de novas tecnologias para atender o mercado

A Parnaplast Embalagens está sempre criando novas soluções para atender o mercado com mais eficiência e qualidade. Fundada em 1974, a empresa desenvolve embalagens inovadoras, resistentes e confiáveis, que a projetam como referência nacional e internacional, reconhecida pela tecnologia, seriedade e competência entre as indústrias de embalagens flexíveis no Brasil e no exterior.

A empresa produz embalagens para atender segmentos diversos, como frigoríficos, laticínios, massas frescas, hospitalares, atomatados e conservas, agrícolas, castanhas, entre outros.
Desde 2005, a Parnaplast passou a fazer parte do FCO Group, um grupo de empresas sólidas no mercado, com mais de 90.000m² de área construída em suas unidades de produção, com bases fortalecidas em uma trajetória de mais de meio século.

Como integrante do FCO Group – Soluções em Embalagens, a Parnaplast mantém padrões elevados em seus processos produtivos. Possui a certificação ISO 9001 desde 1997, uma norma com um conjunto de requisitos de padronização para um determinado serviço ou produto. Seu principal objetivo é melhorar a gestão que, somada a outras normas de funcionamento, como saúde ocupacional, meio ambiente e segurança, permite que a empresa se consolide no mercado.

A partir da ISO 9001, a companhia apresentou melhor desempenho operacional, eliminando erros e aumentando os lucros, economizando tempo e recursos. Ampliou as oportunidades de negócios, conquistando os clientes com elevado índice de exigências, oferecendo melhor serviço. Além de motivar e envolver os funcionários com os processos internos da empresa.

As “Boas Práticas de Fabricação” estão implementada na Parnaplast desde 2004 e é uma importante ferramenta aplicada com o objetivo de obter embalagens livres de contaminação de qualquer tipo, seja química, física ou biológica, garantindo qualidade, integridade do produto embalado e a saúde do consumidor. A BPF é um conjunto de normas que padronizam e definem procedimentos, métodos de controle, fabricação, condições de instalações, equipamentos, manutenção, embalagem, armazenamento e distribuição.

E desde 2020, a “Análise de perigo e pontos críticos de controle” tem sido utilizada no planejamento estratégico, baseada em recolher dados importantes que qualificam os perigos de contaminação química, física e biológica e pontos críticos de controle da empresa. A APPCC é uma ferramenta que gera credibilidade nas empresas, não somente pela segurança do produto, mas pela certeza de estar cumprindo com os requisitos das fiscalizações.

Essas certificações, segundo a empresa, são fruto do esforço conjunto de toda a equipe, fortalecendo a confiança entre fornecedor, cliente e consumidor. Também asseguram o compromisso contínuo da Parnaplast com a segurança e qualidade em todas as etapas da produção, garantindo a integridade e a preservação dos produtos e alimentos embalados.

A Parnaplast sempre estabeleceu como um dos pilares da sua estrutura a preocupação com o meio ambiente. Nesse sentido, firmou parceria com o SIMPEP (Sindicato da Indústria de Material Plástico no Estado do Paraná) para aderir ao Projeto CVMR – Central de Valorização de Materiais Recicláveis. O SIMPEP trata da logística reversa no Estado do Paraná com participação financeira das empresas que fazem parte do referido projeto. Com esta parceria garante o recolhimento das embalagens que fornece aos seus clientes e a melhor destinação deste material.

O PGRS – Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos busca minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar a segregação na origem, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente, além de assegurar o correto manuseio e disposição final, em conformidade com a legislação nacional.

Na Parnaplast, parte dos resíduos são destinados a Reciclar – Associação de Catadores de Araucária. A empresa faz a doação de resíduos de papéis, papelão e plásticos descartáveis e, com isso, auxilia na garantia de trabalho digno aos catadores em prol do desenvolvimento do município.

Entre os programas de responsabilidade social a empresa mantém o Programa Menor Aprendiz, que funciona de acordo com a legislação vigente e capacita esses menores, preparando-os para se adequarem às diversas atividades desenvolvidas nas empresas; Programa de Pessoas com Deficiência, que assegura vagas exclusivas para as pessoas com deficiência, com postos de trabalho compatíveis com cada limitação. Essa inclusão assegura importante responsabilidade social atendendo a legislação nacional; e o Programa Corrente Solidária, sob a coordenação da Secretaria da Saúde de Araucária, que visa integrar, fortalecer e reconhecer o conjunto de ações de solidariedade no município. A Parnaplast se orgulha por ter sido certificada com uma Menção Honrosa pelo seu trabalho social junto à cidade.

Edição n.º 1494.