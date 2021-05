Parnaplast Embalagens amplia fábrica para expandir produção

Empresa está localizada no bairro Chapada e produz embalagens para diversos setores da economia. Foto: Marco Charneski

A Parnaplast expandiu em cerca de 25% a capacidade de produção de embalagens após ampliação da sua fábrica, localizada na avenida das Araucárias, no bairro Chapada, em Araucária. O processo de modernização envolveu também a área administrativa e a contratação de novos colaboradores. Um dos motivos dessa expansão, segundo o diretor-presidente da empresa, Everaldo Marioti, foi o crescimento na produtividade. “A pandemia impulsionou o comércio e o consumo de alimentos, refletindo no aquecimento do setor de produção de embalagens. Sempre trabalhamos com embalagens para a área hospitalar, mas nessa pandemia, tivemos um acréscimo de cerca de 30% somente na produção de embalagens para seringas. Esse panorama favorável no segmento, aliado ao aumento da nossa produção, nos estimulou à expansão dos negócios e a conquista de novos clientes”, explica o empresário.

Com 46 anos de atuação no mercado, a Parnaplast produz embalagens para o setor frigorífico, laticínios, massas frescas, hospitalar, atomatados e conservas, agrícolas e outras. Desde sua fundação, a empresa faz constantes investimentos em equipamentos e em qualificação profissional para desenvolver embalagens ainda mais inovadoras, resistentes e confiáveis, que agradem aos clientes e aos consumidores. Atualmente, a Parnaplast é referência nacional e internacional, reconhecida pela sua tecnologia, seriedade e competência entre as indústrias de embalagens flexíveis no Brasil e no Exterior. “Nossa missão é desenvolver soluções diferenciadas, modernas e efetivas em embalagens que agreguem valor aos produtos, por meio de grandes parcerias e de uma excelente logística. Tudo porque o foco da Parnaplast é construir uma relação sólida e produtiva de parceria, contribuindo constantemente para evolução e fortalecimento do negócio dos nossos clientes”, pontuou Everaldo Marioti.

Certificações

A Parnaplast faz parte do FCO Group Soluções em Embalagens e possui a certificação ISO 9001 de Sistema de Gestão da Qualidade desde 1997. Desde 2004 possui implementados as BPF`s – Boas Práticas de Fabricação e o APPCC – Análise de Perigos de Pontos Críticos de Controle.

Também tem certificação FSSC 22000, uma norma de Segurança de Embalagens para Alimentos que tem o objetivo de garantir a produção de alimentos seguros, ou seja, isentos de contaminações que possam ser prejudiciais à saúde do consumidor, sendo estas de origem acidental ou intencional.

Sustentabilidade

O cuidado com o meio ambiente também é uma das preocupações constantes da Parnaplast. A empresa firmou parceria com o SIMPEP (Sindicato da Indústria de Material Plástico no Estado do Paraná) para aderir ao Projeto CVMR – Central de Valorização de Materiais Recicláveis.

O projeto consiste na logística reversa no Estado do Paraná, com participação financeira das empresas que fazem parte do referido projeto. Com esta parceria, a empresa garante o recolhimento das embalagens que fornece aos seus clientes e a melhor destinação deste material.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021