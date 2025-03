Pároco do Santuário N. Sra. dos Remédios fala da importância da ecologia

A abertura da Campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema bíblico, extraído de Gênesis 1, 31: “Deus viu que tudo era muito bom”, aconteceu nesta quarta-feira de Cinzas, 5 de março. A Campanha nos convida a refletir sobre a ecologia integral e o nosso compromisso com o cuidado da criação e nos chama à ação para construção de um mundo mais justo e sustentável.

Celebrada nacionalmente desde 1964, a Campanha da Fraternidade, é um modo de a Igreja Católica no Brasil celebrar o período da quaresma, em preparação para a Páscoa, com atitudes de oração, jejum e caridade. Em Araucária, as quatro paróquias se preparam para viver este momento.

No Santuário Nossa Senhora dos Remédios, o pároco Pe. Marcos Lourenço Cardoso, explica que o objetivo da Campanha da Fraternidade é despertar a conscientização e o engajamento de todos em relação a temas relevantes para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Diz ainda que o intuito principal da CF 2025 é promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra.

“É uma oportunidade para que todos possam refletir sobre a sua responsabilidade diante dos problemas socioambientais e buscar formas de ação concreta para transformar a realidade, onde a ecologia fica em segundo plano, e daí, as crises enfrentadas com calor excessivo, chuvas e tempestades devastadores, enchentes, calor exacerbado, lixo em grandes quantidades, cortes de árvores, entre outros. As ações concretas de responsabilidade de todos são a separação correta do lixo, a plantação de árvores, cuidados com a natureza, com o ecossistema e com a vida no planeta”, declara.

Padre Marcos ressalta que a Campanha vai além do período da Quaresma, pois é um convite para que a solidariedade, a justiça e a fraternidade sejam vivenciadas no dia a dia, em todas as instâncias da sociedade. “O sonho é construirmos uma consciência e conversão ecológica permanentes no ser humano. A campanha foca justamente nisso, em despertar a consciência das pessoas, levando-as a refletir sobre o seu papel na transformação social e a agir de forma concreta para promover a ecologia integral em suas famílias, comunidades e na realidade onde estão inseridos”, complementa.

Tema importante

Edição n.º 1455.