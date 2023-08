Paróquia da Vila Angélica terá jantar com costela fogo de chão e ingressos estão à venda

No próximo dia 26 de agosto a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, irá promover um jantar com música ao vivo, a partir das 19h, no salão da Matriz. O cardápio será uma deliciosa costela fogo de chão com acompanhamentos de arroz, farofa, maionese e saladas.

Os ingressos já estão sendo vendidos, custam R$60 para adultos, crianças pagam R$30, e podem ser adquiridos na secretaria da paróquia, que fica na Avenida das Araucárias, 3437, Vila Angélica. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 3643-3349.

Edição n. 1374