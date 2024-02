Paróquia do Costeira terá Retiro para Mulheres com a presença da “Freira do Rap”

A Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Costeira, está com inscrições abertas para o Retiro de Mulheres, que vai acontecer no domingo, 10 de março, das 8h às 17h30, na Igreja Matriz, localizada na Rua Bernardino Lemos, 20. As vagas são limitadas, por isso é preciso se apressar para garantir sua participação. A inscrição pode ser feita no link. O valor por pessoa, incluso café da manhã e almoço, é de R$45.

O Retiro contará com a presença especial da Irmã Inez Carvalho, musicista, compositora, artista plástica e escritora, durante 14 anos ela foi religiosa da Congregação Copiosa Redenção, onde deu início ao seu trabalho através das artes. Fundou a Comunidade Milagre Eucarístico, composta por jovens de todo o Brasil com o chamado a serem consagrados de vida e aliança. Além de formadora, também é mãe espiritual dos membros da Comunidade sediada em Paranaguá. Viaja o Brasil pregando retiros espirituais, ministrando palestras sobre drogas e fazendo shows. Conhecida como a “Freira do Rap”, tem três Cds gravados e também é madrinha do movimento Hip Hop do Paraná.

Edição n.º 1403