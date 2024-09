A Paróquia Nossa Senhora das Dores estará de portas abertas para receber os araucarienses no domingo, 15 de setembro, na grandiosa festa em louvor à sua padroeira. A programação começa com uma procissão às 9h e às 9h15 haverá uma carreata. A concentração das comunidades, com seus respectivos padroeiros, será na Capela Nossa Senhora Aparecida, seguindo em direção à Igreja Matriz na Vila Angélica, onde haverá a benção dos veículos.

Uma missa solene será celebrada às 10h, e ao meio-dia começará a ser servido o almoço, tendo no cardápio um delicioso churrasco, costela de boi, costelinha de porco, frango, risoto e maionese (levar pratos e talheres).

Às 13h30 terá início o festival de prêmios, com venda de salgados, doces e bebidas. O primeiro prêmio é R$ 7.000, o segundo R$ 2.000, e ao todo serão 22 rodadas normais, três extras e a rifa da bala. As cartelas custam R$ 6 ou você poderá levar 4 por R$ 20.

Até o dia 13 de setembro, as comunidades pertencentes à paróquia estarão recebendo a visita da imagem da padroeira Nossa Senhora das Dores, com missas todos os dias, às 20h. No sábado (14/09), às 9h, haverá uma missa na Igreja Matriz para idosos e doentes, com unção dos enfermos.

Paróquia Nossa Senhora das Dores convida para festa em louvor à sua padroeira 1

A Paróquia Nossa Senhora das Dores está localizada na Avenida das Araucárias, 3437, Vila Angélica.

Edição n.º 1431.