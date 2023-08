Paróquia Nossa Senhora das Dores promove jantar dançante com costelada no dia 26/08

Um jantar dançante com costela fogo de chão será promovido pela Paróquia Nossa Senhora das Dores no dia 26 de agosto (sábado), a partir das 19h. O jantar será no formato buffet livre e a costela terá como acompanhamentos arroz, farofa, maionese e salada. Os convites custam R$60 adultos e R$30 crianças (de 7 a 12 anos).

A dupla Ivan e Bene ficará responsável pela animação do jantar. A paróquia convida todos a participarem deste evento, que será para a família. Mais informações e venda de ingressos pelo fone (41) 3647-7137. A Paróquia está localizada na Avenida das Araucárias, 3437, Vila Angélica.

Edição n.º 1376