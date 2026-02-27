Se você ainda não tem compromisso para o próximo sábado, 28 de fevereiro, anote aí na sua agenda: a Paróquia Nossa Senhora das Dores, irá promover a Noite do Pastel e do Pierogi, a partir das 17h. O evento tem como objetivo adquirir recursos para a Paróquia e todo o dinheiro que é arrecadado é revertido para uso da comunidade paroquial.

Você poderá saborear um delicioso pierogi com recheio de requeijão ou suculentos pastéis salgados recheados com carne, pizza e requeijão, ou se preferir tem doce com recheio de banana. “Chame toda sua família e amigos e venha prestigiar nosso evento!”, convida a equipe de organização.

O endereço da Paróquia Nossa Senhora das Dores é Avenida das Araucárias, 3437, na Vila Angélica.