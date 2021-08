Paróquia Nossa Senhora das Dores terá festa adaptada em homenagem a sua padroeira

Paróquia vai homenagear a padroeira, de forma segura e dentro das normas de biossegurança contra a Covid 19. Foto: divulgação

A Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, terá uma festa em homenagem a sua padroeira no próximo dia 12 de setembro. Mas é claro que o evento foi adaptado por conta da pandemia, e começa às 8h30 com uma carreata, que levará a imagem da Santa, com saída da comunidade São Vicente de Paulo, no jardim Condor, até a Matriz da Paróquia, na Vila Angélica.

Às 10h haverá a celebração da Santa Missa, com número limitado de fieis, e em seguida inicia o almoço drive thru, com duas opções de kits: coxa e sobrecoxa ou churrasco, ambos com acompanhamentos. A festa contará ainda com o tradicional bolo da padroeira.

Vendas para os kits e o bolo somente antecipadas, até o dia 8 de setembro. Mais informações pelo fone 3643-7137.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021