Paróquia Nossa Senhora das Dores terá festa e festival de prêmios em comemoração ao aniversário de 35 anos

Neste domingo, 09 de março, será realizada uma grande festa e festival de prêmios em celebração aos 35 anos da Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica.

Antes do grande evento, acontece o tríduo preparatório. O primeiro foi nesta quarta-feira de cinzas (05/03), com uma missa às 18h. Os outros dois ocorrerão na quinta e sexta-feira (06 e 07), com missas às 20h.

A comemoração inicia às 10h no domingo, com uma missa que contará com a participação de todas as comunidades. Às 12h será servido o almoço com coxa e sobrecoxa assada, risoto e maionese no cardápio. A organização pede que os convidados tragam pratos e talheres. O festival de prêmios será às 13h30, com venda de doces, salgados e bebidas.

As cartelas serão vendidas uma por R$ 6,00 e quatro por R$ 20,00. O primeiro prêmio será R$ 5.035,00 em dinheiro, o segundo levará R$ 1.500,00 e o terceiro prêmio será de R$ 1.000,00.

A Paróquia Nossa Senhora das Dores está localizada na Avenida das Araucárias, n.° 3437, na Vila Angélica.

Edição n.º 1455. Victória Malinowski.