Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fará grande festa para comemorar seus 31 anos

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro promove uma grande festa com missa, almoço e festival de prêmios no próximo domingo (09/03), para comemorar os seus 31 anos de fundação. A programação começa às 10h com a celebração da Santa Missa, na sequência, por volta das 11h30, começa a ser servido o almoço (levar pratos e talheres).

No período da tarde, às 13h30, começa o festival de prêmios com mais de R$11.500,00 em dinheiro e 10 bicicletas. O prêmio da primeira rodada será de R$ 6.000,00, dividido em três batidas: R$3.000,00 na 1ª, R$2.000,00 na 2ª e R$500,00 na 3ª. Os demais prêmios também poderão ser divididos.

No total serão 20 rodadas normais e mais duas extras, cada uma com diversos brindes. A rifa do pirulito também não poderia faltar e contará com 17 brindes. Cada cartela custa R$6,00 e se levar quatro, paga apenas R$20,00.

HISTÓRIA DA PARÓQUIA

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro teve início em 1978, por ocasião das missões populares, e anteriormente pertencia à Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, hoje Santuário. Naquele tempo, as missas e atividades da comunidade eram realizadas em um barracão cedido por uma família, e depois no Centro Social São Francisco de Assis (CSU). No ano de 1985, foi realizada uma votação para escolher o nome da futura igreja sendo escolhido o de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Dois anos mais tarde, após vários eventos para arrecadação de fundos, foi adquirido um terreno e construído o barracão onde missas e eventos passaram a ser realizados. Em 1988, com ajuda financeira de algumas famílias, foi adquirido o terreno ao lado para ampliação das instalações. Em 1990 começou o processo para formar a paróquia, e em 1993 foi lançada a pedra fundamental. Um ano mais tarde foi fundada a paróquia, por Dom Ladislau Biernarski.

A obra foi finalizada em 2004 e hoje destaca-se pela sua beleza, tendo como pároco até a presente data: Pe. Pedro Greboge Filho (1994 a 1997), Pe. Mieceslau Lekent (1997 a 1999), Pe. Stanislau Slowik (1999 a 2004), Pe. Cláudio Walenga (2004 a 2016), Pe. Simão Valenga (2016 a 2023), e Pe. Eliseu Wisniewski (2023 até os dias de hoje).

A atividade paroquial possui ação evangelizadora com todas as pastorais e movimentos atuando dentro do modelo de organização eclesial. A valorização do trabalho leigo na comunidade é uma realidade marcante, e a exemplo dos apóstolos, as lideranças atuam conforme o projeto de Deus em favor da vida, organizando, formando, animando os fiéis com simplicidade e amor.

No final do mês de fevereiro, a paróquia recebeu seu Vigário Pe. Eugênio Wisniewski e também foi escolhida como Paróquia Jubilar por ocasião do Ano Jubilar 2025, ano santo que acontece a cada 25 anos. As paróquias jubilares são aquelas escolhidas para viver o Jubileu da Esperança de 2025, que teve o tema “Peregrinos da Esperança escolhido pelo Papa Francisco.

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada na rua Pedro Gawlak, 174, em frente à Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha.

