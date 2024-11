Paróquia Perpétuo Socorro convida comunidade para 31ª Festa das Capelinhas no domingo (10)

Não marque nenhum compromisso para este domingo (10/11)! A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praça da Bíblia, te espera na 31ª Festa das Capelinhas, um evento que promete momentos de oração, festival de prêmios e muita comida gostosa. A programação abre com a concentração das mensageiras e mensageiros das capelinhas, que juntamente com os fiéis participação da Santa Missa, a ser celebrada às 10h.

A partir das 11h30 terá início a venda de pastéis, salgados, tortas e bolos, e às 13h30 será a vez do festival de prêmios, com mais de R$ 15 mil em dinheiro. Serão 20 rodadas normais, com vários prêmios em cada, e mais 2 rodadas extras, cada uma com 12 prêmios, e ainda a tradicional rifa do pirulito premiado, com vários brindes. O primeiro prêmio do festival será de R$ 6 mil (em três batidas), o segundo R$ 2 mil, e o terceiro R$ 850. As cartelas serão vendidas a R$ 6, ou se comprar quatro, ganha desconto e paga apenas R$ 20.

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada na Rua Pedro Gawlak, 174, bairro Fazenda Velha.