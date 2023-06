Paróquia Senhor Bom Jesus abre inscrições do Retiro para Mulheres

A Renovação Carismática Católica da Diocese de São José dos Pinhais, em parceria com a Paróquia Senhor Bom Jesus, realizará o Retiro para Mulheres, com participação especial da cantora Celina Borges. O evento acontecerá no dia 24 de setembro, na paróquia em Araucária, que fica na rua Bernardino Lemos, 20, bairro Costeira.

As inscrições já estão abertas, acesse o link: (Clique aqui). O pagamento poderá ser feito via PIX na chave 41999432309 (Marcos Paulo Cordeiro). O investimento será de R$45,00 (até o dia 16 de junho), e após essa data sobe para R$55,00. No valor está incuso café e almoço.

Edição n. 1367