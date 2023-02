A Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Costeira, convida toda a população de Araucária para a 2ª Noite dos Salmos que acontecerá no próximo sábado (25/02), a partir das 20h, no Salão Paroquial.

A partir das 18h haverá venda de lanches como pastel por R$5, bombom a R$4, bolo no pote por R$8 ou leva três e paga R$20, e refrigerantes por R$5. A Paróquia fica na rua Bernardino Lemos, 20, no bairro Costeira. Informações pelo fone: (41) 3607-1111.