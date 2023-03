Paróquias da cidade terão programação especial durante a Quaresma

O período da Quaresma teve início na Quarta-feira de Cinzas (22/02) e termina na celebração da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa (06/04). São aproximadamente quarenta dias de reflexão e oração para os cristãos de todo o mundo. Em Araucária, as quatro paróquias terão uma programação especial voltada a este tempo litúrgico de preparação para a Páscoa, a maior celebração da Igreja.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, os fiéis poderão rezar na Via Sacra, que acontece todas as sextas-feiras, às 19h, na Igreja Matriz. Para a Semana Santa a paróquia está preparando uma programação especial, que será divulgada nos próximos dias. Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, também tem Via Sacra toda sexta-feira, às 19h. A programação da Semana Santa já foi definida e será a seguinte: 02/04 Domingo de Ramos com celebração de uma missa às 9h30 e procissão. Na segunda-feira (03) e terça (4) acontecem manhãs penitenciais e confissões das 6h às 8h. Na quarta (05), além da manhã penitencial e confissões das 6h às 8h, haverá Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Unção dos Idosos e Doentes às 9h e às 15h, e outra Novena seguida de uma Missa às 19h. As confissões acontecem durante todo o dia.

Na quinta (6) será realizada a Novena de Nossa Senhora das Graças às 19h30, Missa de Lava Pés às 20h e em seguida será a vez da Hora Santa, até a meia noite. Na sexta (7) tem Hora Santa das 6h às 13h, Confissões das 7h às 12h, Via Sacra às 14h, Celebração da Paixão de Cristo às 15h e Procissão Luminosa às 19h. no Sábado de Aleluia (8) acontece a Benção dos Alimentos às 16h e Missa da Vigília Pascal às 19h. No Domingo de Páscoa (9) tem missa às 9h30.

No Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, a programação contará com a Via Sacra todas as sextas-feiras, às 19h30, na Matriz da Praça Dr Vicente Machado. Igualmente na Paróquia Senhor Bom Jesus, no Costeira, a Via Sacra acontece todas as sextas-feiras, às 19h30, e a cada semana os fiéis se reúnem em um ponto diferente.