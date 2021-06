Paróquias de Araucária se preparam para a venda do bolo de Santo Antônio

Foto: Marco Charneski

A tradicional venda do bolo de Santo Antônio está prestes a começar no município. Se adaptando à nova realidade, as paróquias venderão as fatias através do drive-thru, respeitando as normas sanitárias impostas pela Covid-19. A celebração do dia do santo casamenteiro começa no sábado, 12 de junho, na Capela Santo Antônio de Pádua, localizada no bairro Estação. No local, cada fatia do bolo será vendida por R$5 no sistema drive-thru, que acontecerá das 10h às 20h. A comemoração continua na capela no domingo, 13. Além do bolo, a comunidade também poderá provar um delicioso almoço a partir das 11h.

Segundo a organização, o combo para uma pessoa sai por R$25 e para duas, custa R$40. Também serão vendidas porções individuais no dia do evento. Os pedidos precisam ser feitos antecipadamente e as reservas podem ser feitas diretamente na capela ou pelo telefone (41) 3643-1342.

No Santuário Nossa Senhora dos Remédios, os fiéis terão uma programação completa em celebração ao santo. As festividades começam nesta quinta-feira, 11, com o início de um trido, que encerra no sábado, 12. A venda do bolo acontece na sexta-feira, 11, às 19h, segue no sábado, das 9h às 21h, e no domingo, das 8h ao meio-dia. A fatia custará R$5, mas quem quiser levar o bolo para toda família existe a opção de compra por quilo. Os valores variam entre R$40, R$50 e R$55.

Os responsáveis pelo evento explicam que é necessário comprar o vale com antecedência. A paróquia servirá na sexta-feira, juntamente com o bolo, sua famosa sopa. A porção custa R$15 e serve até duas pessoas. Para adquirir os vales, basta ir até a secretaria da paróquia, localizada na Praça Dr. Vicente Machado.

Texto: Maurenn Bernardo