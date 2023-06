Paróquias mantém tradição com os famosos tapetes coloridos e o Bolo de Santo Antônio

Fiéis católicos irão celebrar o feriado de Corpus Christi na próxima quinta-feira (08/06) e manter acesa a tradição da confecção dos tapetes coloridos feitos à mão. Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, os tapetes começam a ser confeccionados a partir das 5h e às 9h inicia a celebração, seguida da procissão.

No Santuário Nossa Senhora dos Remédios os tapetes também começam a ser montados ainda na madrugada, por voluntários de diversas capelas. A celebração começa às 9h e a procissão irá percorrer as ruas no entorno da Igreja Matriz. Nos altares que serão montados no trajeto a população poderá deixar doações de agasalhos, cobertores e alimentos, que serão entregues às famílias atendidas pelos Vicentinos.

Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, os tapetes começarão a ser confeccionados às 6h de quinta-feira e a Santa Missa acontece às 9h. Às 10h terá início a procissão e a comunidade poderá doar cobertores, roupas e alimentos no primeiro altar.

Bolo de Santo Antônio

As paróquias também começam a se mobilizar para o preparo do tradicional Bolo de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro, cujo dia é lembrado em 13 de junho. Na Capela Santo Antônio de Pádua, pertencente à Paróquia Perpétuo Socorro, o bolo será vendido no próximo final de semana, dias 10 e 11, durante a festa em louvor ao padroeiro da capela e também na segunda-feira (12) e terça-feira (13). As fatias serão vendidas das 9h às 19h e o valor é R$7,00. Excepcionalmente no dia 12 a venda acontece das 17h às 20h.

Segundo o Conselho Particular da Capela, que organiza a ação, serão preparados cerca de 300kg de bolo, com muitas medalhinhas dentro. A Capela fica na rua Jeronin Durski, 162, bairro Estação.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores o bolo terá venda no domingo (11), das 8h às 17h, na Igreja Matriz, que fica na Avenida das Araucárias, 3437, na Vila Angélica. Cada pedaço será vendido a R$5,00.

No Santuário Nossa Senhora dos Remédios o bolo é uma tradição de vários anos e será vendido na terça-feira (13), a partir das 10h, no Salão Paroquial, que fica na rua Julio Szymanski, 46, Centro. Segundo os organizadores, cada pedaço custará R$8,00 ou se levar dois pagará R$15,00. Este ano os voluntários irão preparar mais de meia tonelada de bolo, com 800 santinhos dentro.

