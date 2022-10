Paróquias não farão tapetes tradicionais de Corpus Christi, apenas missas

Paróquia da Vila Angélica terá missa drive in e carreata. Foto: divulgação

As paróquias de Araucária já estão se preparando para comemorar o dia de Corpus Christi, que este ano será na próxima quinta-feira, 3 de junho. Por conta da pandemia da Covid 19, os tradicionais tapetes que costumam enfeitar as ruas e as procissões ganharam um novo formato. Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, haverá a celebração de uma missa drive in no pátio da Capela São Miguel, que contará com a participação da Pastoral Rodoviária. Na sequência terá uma carreata com o Santíssimo, passando em frente a todas as capelas da paróquia. O encerramento da programação será na Capela Santo Estanislau, com adoração do Santíssimo.

Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, não serão realizadas procissões com tapetes decorados ou carreatas, mas terá uma missa às 9 horas e às 19h haverá a novena de Nossa Senhora das Graças. A paróquia lembra que para participar das celebrações é necessário fazer o agendamento pelo telefone 3643-1342 ou ir presencialmente ao escritório da paróquia, que fica na rua Pedro Gawlak, 174, Fazenda Velha. A capacidade da igreja é para até 100 pessoas.

Na Paróquia Senhor Bom Jesus, bairro Costeira, também não serão realizadas procissões, apenas uma missa presencial, com capacidade limitada de fieis, às 9 horas. Serão 3 missas, no mesmo horário, em setores diferentes da paróquia, com participação limitada de pessoas, mas não será necessária a retirada de senhas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021