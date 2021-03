Parque Cachoeira ficará fechado até semana que vem

A Prefeitura de Araucária publicou na manhã desta segunda-feira, 1º de março, o decreto municipal nº 35.652/2021, estabelecendo algumas rotinas com relação ao funcionamento de órgãos públicos durante a suspensão do funcionamento dos serviços classificados como não essenciais pelo Governo do Estado.

Entre as determinações trazidas por este decreto está o fechamento do Parque Cachoeira pelo menos até a próxima segunda-feira, 8 de março. Neste período, as pessoas não poderão utilizar a pista de caminhada, nem outros mobiliários do espaço.

A única permissão de acesso ao parque será para a realização da campanha de vacinação contra a Covid-19 de idosos com 85 anos ou mais.