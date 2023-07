Parque Cachoeira recebe mais uma Feira de Brechós no final de semana

Nos dias 22 e 23 de julho acontece mais uma edição da Araubrechó no Parque Cachoeira, no horário das 9h às 18h30. Ao total serão mais de 30 expositoras trazendo o que há de melhor em moda sustentável e circular, com peças a partir de R$ 5,00 em moda masculina, feminina, infantil, calçados, bijuterias, artesanato, utilidades para o lar e acessórios em geral.

A feira é mais um passo da Associação de Brechós de Araucária (A.BR.A), que tem por objetivo cooperar para que mulheres empreendedoras tenham mais oportunidades na geração de novos negócios e oportunidade de vendas ao grande público. Com o apoio da Associação Comercial Industrial, Agropecuária de Araucária e do Espaço do Empreendedor, que auxiliam as interessadas no processo de formalização e capacitação.

A Araubrechó pretende divulgar ainda mais o segmento de moda sustentável, em um momento de crescimento do setor em várias capitais brasileiras e de desenvolvimento econômico na cidade de Araucária. O contato para mais informações sobre a feira pode ser feito através do WhatsApp: 41 98421-4040 ou pelo Instagram @araubrecho.