Parque Cachoeira receberá no dia 16/12 o República Fight Championship

No próximo dia 16 de dezembro, sábado, a partir das 15h, o Parque Cachoeira será transformado em um grande octógono para receber o República Fight Championship (RFC).

O evento contará com 10 lutas de muay thai, sendo a última do dia a disputa pelo cinturão.

O RFC é organizado pela Academia República Fight de Araucária, com apoio dos seguintes parceiros: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Jornal O Popular, CVA Clínica Veterinária, New Street Suplementos, P1 Your Gym e Pizzaria Doney.

Uma tenda será instalada no parque, onde será montado o octógono. O público poderá acompanhar as lutas gratuitamente, porém a organização pede a doação voluntária de doces e brinquedos que serão repassados ao projeto Papai Noel Azul da Guarda Municipal, para atender famílias em situação de vulnerabilidade social. Mais informações pelo Instagram da academia @republicafight