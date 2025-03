Participe da 15ª Caminhada na Natureza – Circuito Capoeira Grande

As inscrições para a 15ª edição da Caminhada na Natureza estão abertas e os interessados em participar poderão se inscrever até o dia 28 de março, pelo link https://araucaria.caminhadas.info/. A participação no evento é gratuita, porém os organizadores pedem a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível, que será arrecadado no dia da caminhada.

A 15ª edição da Caminhada na Natureza – Circuito Capoeira Grande acontecerá no dia 30 de março (domingo), na área rural de Araucária, com percurso de 13 km entre as belas paisagens da região. A concentração será às 8h, na Igreja Nossa Senhora de Czestochowa, com a largada prevista para às 9h.

No dia será servido um café da manhã especial no Espaço Witamy disponível por meio de reserva e pagamento antecipado. O cardápio inclui café com leite, sucos, cupcake integral de banana, sanduíche natural, barra de cereal e uma fruta, ao custo de R$ 20. As reservas podem ser feitas com Marcos, pelo telefone (41) 98404-5007, chave Pix 41984045007.

Após a caminhada, os participantes que optarem pela reserva poderão saborear um almoço na igreja, com um cardápio que inclui frango assado, risoto, arroz, farofa, maionese e saladas. As reservas custam R$ 50 para adultos e devem ser feitas até o dia 26 de março, com Kauane, pelo telefone (41) 99880-7166, chave Pix paroquiadecatanduvas@diocesesjp.org.br.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a localidade oferece belezas naturais típicas da região, com estradas rurais, resquícios de bosques intercalados com pinheiros araucária e plantações agrícolas, como milho, soja e feijão. Também é possível ver as plantações de morango, incentivadas pela Prefeitura.

Além da caminhada, do café e do almoço, os participantes poderão comprar produtos de produtores locais em uma feira gastronômica que será montada no ponto de partida do evento, com itens como queijos, embutidos e broas. A organização alerta que, em caso de chuva intensa no dia do evento, a caminhada será cancelada. Também orienta sobre o uso de roupas adequadas, como boné, tênis, protetor solar, repelente contra insetos e capa de chuva.

A 15ª Caminhada na Natureza é uma promoção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Departamento de Trânsito, a Secretaria de Comunicação Social, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Obras Públicas, a Secretaria de Esporte e Lazer e os produtores locais, com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR Paraná/Emater).

