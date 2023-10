Partidos de oposição começam a articular nomes para 2024

Ao longo dos últimos dias três grupos políticos de oposição ao atual governo fizeram reuniões com seus filiados e simpatizantes para apresentar pré-candidaturas majoritárias para as eleições do ano que vem.

A maratona de reuniões teve início na última quinta-feira, 19 de outubro, na oportunidade, a direção municipal do Podemos lançou o nome do ex-conselheiro tutelar Eduardo Mello como pré-candidato a prefeito pelo partido. O encontro aconteceu na sede da AECIAR e contou com a presença de lideranças estaduais da sigla e também do ex-prefeito Albanor José Ferreira Gomes (Podemos).

Encontro do Podemos contou com a presença de Zezé, que declarou seu apoio a Mello

Já no sábado, 21 de outubro, foi a vez dos três partidos que compõe a federação Brasil da Esperança se reunirem para discutir o cenário político local e decidir uma agenda de encontros, os quais terão como objetivo elaborar uma proposta de plano de governo a ser apresentada para a população no pleito do ano que vem. A federação, que reúne PV, PT e PCdoB, ainda não decidiu quem serão os pré-candidatos do consórcio. Por ora, vários nomes são cogitados, a ex-vereadora Rosane Ferreira, que renunciou ao cargo na Câmara em julho de 2021, disse pela primeira vez que está disposta a concorrer, caso seu nome seja o escolhido pelos demais partidos. O PT, porém, também tem dois filiados que almejam o posto: Samuel Almeida e Hosana Marcondes. Mais tímido, o PCdoB, ainda não disse claramente se deseja indicar alguém, mas o nome de Ceslau Mika é cotado.

Para encerrar a caravana de reuniões com os olhos voltados para 2024, o PL realizou um encontro nesta segunda-feira, 23 de outubro, para lançar oficialmente a pré-candidatura a prefeito do advogado Gustavo Botogoski. O bate-papo aconteceu no bairro Vila Nova e dele participaram lideranças estaduais da sigla. Falando aos presentes, Gustavo agradeceu ao incentivo que vem recebendo de sua família e amigos e ressaltou o tamanho do orçamento municipal, na casa dos R$ 2 bilhões, afirmando que é possível fazer muito pela população com um valor desses.

Partidos da Federação fizeram uma reunião com representantes dos partidos para discutir possibilidades para 2024

Edição n.º 1386