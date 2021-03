Passageiros continuam sendo vítimas de ladrões de coletivos

Foto: Marco Charneski

Usuários do transporte coletivo continuam sendo vítimas de bandidos. Na segunda-feira, 22 de março, por volta das 19h30, a Polícia Militar foi acionada na Avenida das Araucárias, no bairro Thomaz Coelho, por algumas pessoas que tinham sido vítimas de um assalto na linha de ônibus Araucária/Capão Raso. Elas relataram que os autores embarcaram no Terminal do CIC. Um deles, descrito como moreno alto com o que parecia ser um diamante ou um coração tatuado no rosto, uma tatuagem de caveira em uma das mãos e uma flor tatuada na outra, portava um revólver cromado grande. O outro indivíduo era moreno baixo, com o cabelo curto e descolorido na parte de cima, e portava uma faca grande, tipo das que são usadas para caça.

Ainda segundo as vítimas, perto da divisa de área entre Curitiba e Araucária, a dupla anunciou o assalto e roubou vários pertences e dinheiro dos passageiros. Em seguida obrigaram o motorista a parar o ônibus, antes da ponte do rio Barigui, e fugiram a pé, sentido bairro Vila Verde, em Curitiba. Os bandidos não foram localizados.

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021