Pastor Castilhos é o novo presidente da Câmara de Vereadores

Em sessão plenária realizada na tarde desta quinta-feira, 2 de janeiro, os vereadores elegeram a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Araucária para o biênio 2025-2026. O cargo de presidente do Poder Legislativo municipal ficou com Eduardo Rodrigo Castilhos (PL).

Pastor Castilhos, como é mais conhecido, foi o escolhido por doze dos treze vereadores que integram o parlamento municipal. O único voto divergente foi o do vereador Gilmar Lisboa (PT).

Além de Castilhos, também integrará a mesa diretora os vereadores Paulinho Cabeleireiro (UNIÃO) na função de primeiro vice-presidente, Olizandro Junior (MDB) como segundo vice-presidente, Leandro da Academia (Solidariedade) como primeiro secretário, e Ceso Nicácio (PSD) como segundo secretário.

Como foi a votação?

Embora Castilhos fosse o favorito para ocupar a presidência da Câmara de Vereadores desde a eleição de Gustavo Botogoski (PL) para prefeito de Araucária, as articulações para definição do novo comandante do Legislativo aconteceram até poucas horas antes do início da sessão.

Porém, quando entraram em plenário para efetivamente votar, já não havia nenhum vereador indeciso. Como manda o protocolo da Câmara, a sessão para escolha da nova presidência ainda foi conduzida pelo edil mais votado no pleito de outubro passado, Vagner Chefer.

Iniciado os trabalhos, ele mesmo foi o primeiro a votar. Seu voto espelhou o resultado final da eleição. Na sequência, em ordem estipulada pelo próprio Vagner, mas que foi negociada antes com Castilhos e a coalisão que o elegeu, ele foi chamando os demais parlamentares para declararem seu voto. Nicácio, Pedrinho, Grilo, Pavoni e Paulinho, respectivamente, seguiram o mesmo roteiro. O sétimo a votar foi o próprio Castilhos, que apenas ratificou a vontade dos que votaram antes dele. Com os sete votos confirmados, já não havia mais possibilidade de mudança do resultado final. O oitavo a votar foi Nilso Vaz Torres. O nono voto foi de Leandro. O décimo foi Pedroso e o décimo primeiro Valter.

O penúltimo a votar foi Gilmar Lisboa. Ele não tinha chances de vitória, mas optou em escolher a si próprio como presidente da Câmara. Ele ainda assinalou Pavoni como primeiro vice, Valter como segundo vice, Grilo como primeiro-secretário e Chefer como segundo.

O último vereador a votar na escolha da mesa foi Olizandro Junior. Ele se manteve com a maioria e confirmou o placar de 12 a 1 para o grupo comandado por Castilhos.