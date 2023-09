Pastoral da Pessoa Idosa fará capacitação de líderes nas comunidades da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro irá promover um curso de capacitação para líderes e para isso, solicita que cada comunidade indique, no mínimo, duas pessoas para participar.

A PPI tem por objetivo assegurar a dignidade e a valorização integral das pessoas idosas, através da promoção humana e espiritual, respeitando seus direitos, num processo educativo de formação continuada destas, de suas famílias e de suas comunidades. Não faz distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político, para que as famílias e as comunidades possam conviver respeitosamente com as pessoas idosas, protagonistas de sua auto realização.

A capacitação será no sábado, 30 de setembro, das 8h às 16h30. Mais Informações poderão ser obtidas com a Regina no fone (41) 99626 0288 ou Maria Cristina no (41) 99656 7436, ou ainda na Secretaria da Paróquia, localizada na Rua Pedro Gawlak, 174 – Fazenda Velha. “Sua participação será muito importante para a divulgação e fortalecimento da Pastoral da Pessoa Idosa”, convida a paróquia.

