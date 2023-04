Patinador araucariense é medalha de bronze no Sul-Americano de Esportes Sobre Rodas

Competição aconteceu em São Paulo e Enzo Mesquita conquistou o 3° lugar na modalidade Street e o 4° lugar na modalidade Park.

O patinador araucariense Enzo Vansuita de Mesquita, 11 anos, foi destaque nos II Jogos Sul Americanos de Esportes Sobre Rodas, realizados entre os dias 20 a 23 de abril, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele competiu pela Seleção Brasileira, conquistou medalha de bronze na modalidade Street e o 4° lugar na modalidade Park. A competição reuniu 19 atletas de países como Brasil, Uruguai e Chile.

Das modalidades que Enzo competiu, a Park se caracteriza por ter rampas, onde são mais pontuados giros e mortais com os patins. Já na modalidade Street, existem obstáculos como corrimãos e caixotes e o atleta precisa deslizar e realizar diferentes e variados encaixes, podendo fazer giros e mortais.

“Foi incrível poder representar o Brasil neste campeonato e garantir uma medalha para a Seleção. Foram momentos mágicos e inesquecíveis. Parabenizo também os demais atletas brasileiros que garantiram medalhas para o Brasil. E obrigado aos patrocinadores que garantiram a realização do evento”, disse Enzo.

O jovem araucariense não vai descansar seus patins. Ele já começa a se preparar para os Campeonatos Paranaense e Catarinense, previstos para acontecer no mês de junho, e também para a próxima etapa do Brasileiro, prevista para agosto. “O Enzo ainda está sendo cotado para competir no Campeonato Mundial, devido à sua pontuação no Sul Brasileiro, mas isso ainda será confirmado”, diz o pai Evandro, o maior incentivador do filho.